Rideva senza controllo aveva la malattia di Joker | ora è guarito

A Verona grazie all’uso di ultrasuoni invece dell’intervento chirurgico, un ragazzo si è ristabilito completamenteUn problema serio. Unache tanti non conoscono, ma è una difficoltà a conviverci e soprattutto a stare con gli altri. E’ la cosiddettadi, ovvero ridere in maniera incontrollatache il corpo e il cervello possano farci nulla. E’ stata dura la vita di Federico Orlandi, un ragazzo di 21 anni chequesto problema molto serio.ladi: ora è(Screenshot Cityrumors.itEd è lui stesso a raccontare la sua esperienza, solo in questo modo e anche all’esempio che fa lui stesso si possono capire tante cose: “Mi sono ritrovato a ridere in situazioni completamente fuori luogo, come durante un funerale, o, ancor più a scuola.