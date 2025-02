Tpi.it - Ricordati di me: il testo della canzone di Antonello Venditti ospite a Sanremo 2025

Ricordati di me

questa sera che non hai da fare
e tutta la città
è allagata da questo temporale
e non c'è sesso e non c'è amore
ne tenerezza nel tuo cuore
capita anche a te
di pensare che al di là del mare
vive una città
dove gli uomini sanno già volare
e non c'è sesso senza amore
nessun inganno nessun dolore
e vola l'anima leggera
sarà quel che sarà
questa vita è solo un'autostrada
che mi porterà
alla fine di questa giornata
e sono niente senza amore
sei tu il rimpianto e il mio dolore
che come il tempo mi consuma
lo sai o non lo sai
che per me sei sempre tu la sola
chiama quando vuoi
basta un gesto forse una parola
che non c'è sesso senza amore
è dura legge nel mio cuore
che sono un'anima ribelle
ricordati di me
ricordati di mia pelle
ricordati di te com'eri prima
il tempo lentamente ti consuma
ma non c'è sesso e non c'è amore
ne tenerezza nel tuo cuore
che raramente s'innamora.