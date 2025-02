Ilfattoquotidiano.it - “Ricordate: farsi strapazzare di coccole fa sempre sempre bene”: il saluto speciale di Topo Gigio per i lettori di FQMagazine da Sanremo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sei a, immerso nel Festival. Tra esibizioni, interviste e conferenze stampa, le giornate scorrono veloci. Poi, all’improvviso, il telefono vibra. Un messaggio su WhatsApp. Chi sarà? Guardi lo schermo e per un attimo resti senza parole: è. “Sono arrivato a! So che state seguendo tutto minuto per minuto.”.Sì, ho davvero parlato con lui. Untecnologico, che tra un impegno e l’altro trova anche il tempo di mandarci un video. Lo apro e lui, con il suo solito fare dolce e saggio, risponde a una delle domande più gettonate del Festival: “Allora, vediamo un attimino. cosa sussurreresti al vincitore del Festival di? Uh uh, bella domanda! Sei stata o sei stato bravissima o bravissimo. Spero tu possa essere un grandissimo ambasciatore della cultura, della musica e del genio in Italia e nel mondo.