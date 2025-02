Anteprima24.it - Riccio: “Ci aspettano dodici battaglie, restiamo uniti”

Tempo di lettura: 2 minuti“Stiamo rincorrendo dalla sesta giornata. È normale che, in una rincorsa del genere, qualche punto possa andare perso per strada. Questo accade a tutte le squadre, in ogni contesto calcistico. Fino ad ora è stato svolto un lavoro egregio, anche se mancano alcuni punti, ma è una cosa che capita a tutti”. Parla così Vincenzo, allenatore in seconda dell’Avellino in vista della gara di domani contro il Crotone.“Dobbiamo scendere in campo con un obiettivo chiaro, non pensare alla partita d’andata – sottolinea – Affronteremo un Crotone diverso, anche sotto l’aspetto dell’atteggiamento. Ho ascoltato le parole di Longo, un allenatore che stimo molto; dopo aver attraversato un periodo difficile, ora è una delle squadre più in forma del campionato. Per quanto ci riguarda, indipendentemente dall’avversario, sappiamo che cida qui alla fine”.