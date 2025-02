Bergamonews.it - Retegui non la vede mai, Samardzic sbaglia tutto. Hien invalicabile nelle retrovie

Atalanta-Cagliari, le pagelleCarnesecchi 6 – Un paio di prese comode e nulla più, un pomeriggio da spettatore non pagantePosch 6 – inaugura la sua partita con un’importante chiusura su Piccoli. Da quel momento interpreta bene lo spartito. Prova senza sbavature6.5 – La presenza di Piccoli e gli inserimenti di Deiola non lo mandano mai in confusione. Nessun brividodove l’Atalanta, oggettivamente non rischia nullaToloi 6 – Gasperini lo schiera da braccetto di sinistra e lui risponde con una gara accorta, all’insegna del grande ordineCuadrado 6 – Pimpante sulla corsia di destra, dimostra di avere buona gamba anche quando viene dirottato sul versante opposto ma si eclissa con il passare dei minuti(56? Palestra 6 – Prova a dare maggiore profondità sul binario di destra, ma la cosa migliore la fa nel cuore dell’area atalantina con una chiusura provvidenziale su Coman pronto a colpire)Sulemana 6 – Schierato, a sorpresa, con una maglia da titolare fa il compitino in mezzo al campo senza perdere mai la bussola.