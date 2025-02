Anteprima24.it - Reparto di Lungodegenza chiuso da due anni all’ospedale di Roccadaspide, il Nursind provinciale chiede un intervento immediato ai vertici dell’Asl Salerno

Tempo di lettura: 2 minutiLa chiusura da oltre duedeldipresso il presidio ospedaliero dicontinua a generare gravi disagi per pazienti e operatori sanitari. La situazione di sovraffollamento neldi Medicina, che costringe al ricovero di pazienti in altre unità con notevoli disagi, rappresenta una criticità ormai insostenibile. Anche le dimissioni dei pazienti pronti per larisultano complicate, rallentando il turnover dei posti letto e aggravando le difficoltà del Pronto soccorso.“Siamo consapevoli degli sforzi compiuti dall’azienda sanitaria, come dimostra la recente apertura dell’ospedale di Comunità, un risultato positivo frutto anche delle nostre continue sollecitazioni”, dichiara GiovAspromonte, coordinatoreper l’Asl