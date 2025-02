Fanpage.it - Renzi: “Governo smentito ancora su Paragon, lo annunciano durante Sanremo e sperano nessuno se ne accorga”

Leggi su Fanpage.it

La notizia che l'Italia eabbiano sospeso il contratto per lo spyware Graphite, usato per spiare - tra gli altri - anche il direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato, è arrivata nella serata di ieri. È una "clamorosa smentita" del governo, secondo Matteo, che ha aggiunto: "Fanno uscire le notizie sperando che la gente non se ne accorga, immersa nel clima del Festival".