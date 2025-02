Sololaroma.it - Rennes-Lille, il pronostico di Ligue 1: piace l’Under, occhio a David

La 3 giorni di coppe europee è passata in archivio ed anche la1 è tornata a prendersi la scena. Il campionato francese sta entrando sempre di più nel vivo ed è giunto alla sua 22° giornata. L’appuntamento che concluderà questo turno vedrà contrapposte due compagini che hanno obiettivi ed aspirazioni diametralmente opposte, che riguardano sia la caccia all’Europa che la lotta per non retrocedere in seconda divisione.Stiamo parlando, ovviamente, della gara fra, in programma domani 16 febbraio alle ore 20:45 al Roazhon Park. Una sfida estremamente delicata, da seguire tutta d’un fiato. I padroni di casa devono mettere in cascina 3 punti pesanti per allontanarsi dalla terzultima posizione, che vorrebbe dire playout. Per gli ospiti, invece, l’obiettivo è quello di espugnare un campo ostico e mettere nel mirino quel terzo posto che potrebbe significare approdo in Champions League.