Renato Veiga Juventus, permanenza da non escludere a priori! Con questo incastro resterebbe bianconero: le ultime

Renato Veiga Juventus, permanenza da non escludere a priori! Con questo incastro il difensore portoghese resterebbe bianconero: le ultime

L'edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare del futuro di Renato Veiga, difensore di proprietà del Chelsea che il calciomercato Juventus ha prelevato in prestito secco fino a giugno nell'ultima sessione di gennaio.

Stando a quanto si apprende non è da escludere a priori una sua permanenza in bianconero. Molto, se non tutto, dipenderà dall'eventuale arrivo di Hancko: se dovesse sfumare questa pista (ad oggi comunque ben avviata) allora i bianconeri potrebbero anche pensare di fare su di lui l'investimento a titolo definitivo.