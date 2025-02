Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve: la sua titolarità ha cambiato i compiti anche di…Locatelli! Svelato il motivo, c’è una novità tattica per Thiago Motta

di RedazionentusNews24: con lui c’è unaper. La rivelazione dell’allenatore alla vigilia dell’InterAlla vigilia del derby d’Italia traed Inter,ha parlatodi. La rivelazione del tecnico.PRIMA IMPOSTAZIONE DI– «Ottima osservazione.ha questa qualità come i nostri difensori hanno ela responsabilità di farlo. Un centrocampista può e deve abbassarsi in alcuni momenti ma non sempre, ed oggiè bravo sia nell’esecuzione del passaggio corto a terra nel trovare giocatori tra le linee sia nel gioco lungo. Lo fa molto bene Manu, sta migliorando tantissimo Federico, Lloyd ha provato il cambio gioco nell’ultima partita. Lo ha fatto bene ma può migliorare nelle scelte quando inizia il gioco.