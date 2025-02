Ilgiorno.it - Renate, è vietato fallire. Sfida da brivido col Lecco

Sì, vero, è la partita che più delle altre, per il, assomiglia a un derby (magari meno per il), ma della questione geografica a questo giro interessa a pochi o nessuno. Quest’oggi al Mino Favini di Meda conta la classifica e contano soprattutto i punti che i nerazzurri non fanno dal 2024 e più precisamente dal 21 dicembre quando col solito 1-0 sconfissero la Pro Patria ora vice fanalino di coda. Fuori dalla zona playoff e visto l’andazzo delle sei sconfitte, Luciano Foschi comincia a guardarsi alle spalle. Lo ha accennato sei giorni fa dopo il ko contro l’Albinoleffe nella pancia dello Stadium e oggi dovrà metterlo seriamente in pratica perché iloccupa la quint’ultima posizione, quella che da regolamento (al netto della “forbice”) infila ai playout. E siccome traadesso i punti sono cinque, viene da sé il peso specifico della gara di oggi.