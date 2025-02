Biccy.it - Relazione segreta con un artista famoso, parla Gaia

Leggi su Biccy.it

Durante i podcast e le intervisterisponde sempre con estrema sincerità e naturalezza, l’ha fatto con My Secret Case dichiarando di essere attratta sia dagli uomini, che dalle donne e anche in questi giorni a Sanremo con Giovanni Brugnoli. Durante una chiacchierata con il tiktokerha rivelato di aver avuto unacon un cantante, ma non ha voluto fare il nome.mamma mia quanto dormite sul talento dinon posso pensarci#Sanremo2025pic.twitter.com/0nN8dCvNuw— Martina (@miricorderoche) February 13, 2025, lacon un suo collega.“L’che più temo al Festival di Sanremo? Come timore reverenziale direi Giorgia, io mi inchino a lei. Il mio più grande ripianto? Nelle relazioni interpersonali, penso di essere stata un po’ troppo concentrata sulla carriera.