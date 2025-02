Ilrestodelcarlino.it - Reggiana "A Frosinone senza paura"

Mister Viali, mancano ancora 13 partite ma la classifica si accorcia e la pressione inizia salire. Domani andrete adove l’ambiente ha ormai descritto questa gara come una sorta di ‘ultima spiaggia’. Una situazione che inizia a farsi psicologicamente ‘pesante’ anche per voi? "Non deve essere pesante. Abbiamo sempre avuto come obiettivo la salvezza e ci siamo dentro. Il fatto che la classifica sia così compatta non mi sorprende, ve l’avevo detto in tempi non sospetti. La forza e la tranquillità ce la devono dare la continuità delle prestazioni che stiamo riuscendo ad avere. Chi ha, invece, non può fare questo mestiere". Le prestazioni ultimamente sono state discrete anche se i risultati non sempre sorridono. Resta l’impressione che la squadra faccia molta fatica negli scontri diretti, nelle partite da coltello tra i denti.