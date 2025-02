Quifinanza.it - Reddito di povertà, a chi spetta: fino a 5mila euro una tantum con il bonus in Sicilia

Da febbraio 2025 sarà possibile presentare domanda per ildi, un contributo unadestinato alle famiglie in difficoltà economica residenti in. La misura, introdotta dalla Regione, prevede una 5.000, con un fondo complessivo di 30 milioni digestito dall’Irfis.La richiesta potrà essere inoltrata esclusivamente online sulla piattaforma dedicata, che sarà attivata prossimamente. Le domande saranno accettateaprile 2025 e l’assegnazione avverrà secondo una graduatoria basata su criteri economici e sociali. Priorità sarà data alle famiglie con minori, persone in condizioni di disagio e nuclei monogenitoriali.Cos’è ilIlè un contributo economico a fondo perduto destinato alle famigliene in gravi difficoltà finanziarie.