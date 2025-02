Sololaroma.it - Reazione Roma Primavera, 0-2 alla Sampdoria: la Fiorentina non scappa

Leggi su Sololaroma.it

Prima squadra pronta ad una nuova trasferta in quel di Parma, utile per continuare la rimonta in campionato e sondare qualche seconda linea, il jolly Baldanzi su tutti, per far rifiatare i titolari in vista del Porto giovedì. Di pari passi scendeva in campo oggi unachiamata ad una, dopo il bruciante ko in casa contro ladel weekend scorso, e conseguente perdita del primato in classifica, nonostante una prestazione assolutamente di livello. Questa è prontamente arrivata.La squadra di Falsini rifila un convinto 0-2al Campo Sportivo Tre Campanili, contro una squadra sì penultima in classifica ma che poteva risultare trappola. Non sono invece tremate le gambe ai baby giallorossi, che subito ad inizio gara fanno capire le loro intenzioni: al 14? prima sortita offensiva e il solito Misitano trova il vantaggio per lacon un destro preciso in area di rigore, mettendo la partita decisamente in discesa.