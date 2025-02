Ilgiorno.it - "Realtà giovane e dinamica. Riferimento per l’ospedale"

Era ricco il parterre istituzionale nella prima fila dell’aula magna dell’Insubria. A tenere a battesimo l’inaugurazione dell’anno accademico la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. "Un ateneo, dinamico, con uno sguardo sempre più internazionale, che ha saputo costruire un’identità forte, un punto diper il territorio e un ponte verso il mondo". Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha sottolineato come l’Insubria non sia solo un ateneo, "ma anche unper il mondo della Medicina e Chirurgia deldi Circolo - Fondazione Macchi di Varese". Alessandro Fermi, assessore regionale all’università, ha parlato dell’Insubria come di una sfida ampiamente vinta. "Non solo perché è riuscita a unire due province ma perché è riuscita in tutti questi anni a diventare un punto diper tanti giovani, per tante famiglie e dare delle opportunità sul territorio straordinarie".