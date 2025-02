Reacher – Stagione 3 | data di uscita cast trama trailer e tutto quello che sappiamo

Leggi su Cinefilos.it

3:dicheLa popolarissima seriedi Amazon Prime Video tornerà presto per una terzae ci sono molti aggiornamenti interessanti sugli episodi in arrivo. Basata sulla serie di romanzi di Lee Child,segue l’omonimo personaggio che, dopo essere entrato nella vita civile, usa i suoi anni come investigatore militare per risolvere casi di alto profilo. Combinando l’arguzia e il fascino della serie di libri con un sacco di emozionanti scene d’azione sullo schermo, la serie Prime Video è già diventata una delle sue produzioni più popolari.Accolta con una valanga di elogi dalla critica,è stata particolarmente applaudita per il suo impegno nei confronti della serie di libri di Lee Child (tramite Rotten Tomatoes).