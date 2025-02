Sport.quotidiano.net - Rbr a Cividale per sfatare il tabù: "Dovremo tenere il punteggio basso"

É ormai una classica degli ultimi anni ma, in questa stagione, vede entrambe in lotta per le prime posizioni della classifica. Rimini viaggia versoperunche l’ha vista sempre perdere. Anche in questo campionato, nella partita d’andata, quando Redivo sorpassò proprio all’ultimo secondo. Le squadre ora sono diverse da quel 20 ottobre. I friulani hanno fatto tornare Lamb al posto di Marks, RivieraBanca lotta con i suoi acciacchi. Gerald Robinson non ci sarà, il problema all’inguine non è affatto risolto e andrà valutato attentamente anche da lunedì in poi per capire se il giocatore potrà rientrare a breve. Tomassini sarà presente, ma le sue condizioni rimangono quasi identiche rispetto a quelle di domenica scorsa, col fastidio alla spalla che non gli dà tregua e non gli permette di essere vicino a una buona condizione atletica.