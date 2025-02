Inter-news.it - Ravezzani punge l’Inter: «Non credo siano favoriti. Ecco perché»

Il noto giornalista juventino, Fabio, in un collegamento radiofonico ha puntoin vista del derby d’Italia contro la Juventus in programma domenica sera. Fabio, noto giornalista di fede juventina, ha commentato in collegamento con Radio Bianconera, il prossimo derby d’Italia tra Juventus e Inter in programma domenica sera all’Allianz Stadium. Queste le parole, un velo di puntura nei confronti dei nerazzurri: «Favorita? Non penso sarà così.è una squadra molto incostante, capace di alternare una vittoria travolgente contro la Lazio a difficoltà in partite che sembrano più alla sua portata, alcune delle quali anche in casa. La Juve, invece, è un’eccellenza nel nostro campionato e senza dubbio una delle squadre migliori. Per quanto riguarda il Derby d’Italia, nulla è scontato.