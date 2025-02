Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, morta dopo la caduta dal pontile: “Elisa poteva essere salvata”

, 15 febbraio 2025 – I familiari diRossi, l’insegnante 51ennenella notte tra il 2 e il 3 giugno 2023in acqua daldel circolo nautico ’Yacht Club’ di Marina di, hanno presentato opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. La donna era socia del circolo e, per la sua morte, risultano indagati per omicidio colposo in cooperazione la responsabile del servizio di prevenzione e protezione della struttura e il presidente del circolo. Secondo la ricostruzione della Procura,Rossi sarebbein acqua a causa del suo stato di ebbrezza, come confermato dagli esami tossicologici che hanno rilevato un tasso alcolemico di 1,22 g/l. Questa condizione, secondo gli inquirenti, non solo avrebbe determinato la perdita dell’equilibrio, ma avrebbe anche reso la donna incapace di chiedere aiuto, portandola alla morte per annegamento.