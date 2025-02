Ilrestodelcarlino.it - Ravenna "Domani crocevia fondamentale. Ma occhio, il Piacenza non va sottovalutato"

È un– quello che sta vivendo un intenso mese di febbraio – con la testa già alla trasferta di, ma che si compiace (giustamente) della sesta vittoria consecutiva in Coppa Italia. Il 2-0 nella semifinale di andata contro la Lavagnese ha evidenziato il grande carattere dei giallorossi: "È stata un ulteriore dimostrazione che siamo una squadra forte e completa – ha commentato Francesco D’Orsi, autore del gol del vantaggio – non ci sono titolari o riserve, siamo tutti giocatori forti e pronti, e lo stiamo dimostrando. Contro la Lavagnese non abbiamo incontrato grandi difficoltà, forse l’unica è stato il terreno di gioco, anche perché non ricordo interventi di Galassi nei 90 minuti. Forse avremmo potuto rendere il passivo ancora più pesante per alleggerire la trasferta di ritorno, ma comunque, vincere e non subire gol, è sempre un grande risultato".