Internews24.com - Raspadori sull’Inter: «Guardiamo le altre partite, ma pensiamo soltanto a noi…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «le, maa noi.» Le parole dell’attaccante del NapoliDopo il pari 2-2 tra Lazio e Napoli, Giacomo, ha parlato cosi nel post gara ai microfoni di Dazn:RUOLO– «In questo modulo riesco ad incidere ma è più importante riuscire tutti ad incidere. Abbiamo fatto un’ottima partita, su questo campo contro una squadra forte si vuole sempre vincere ma non è tutto da buttare. Il risultato non va visto in maniera negativa. »PENSIERO SUL SORPASSO INTER?– «Come abbiamo fatto finora, quello che abbiamo raccolto sul campo lo abbiamo fatto perché pensavamo a noi, a prepararci nel migliore dei modi in settimana. Chiaro che non si può dire che nonlee nona chi sta dietro di noi ma finora ci ha pagato la mentalità di lavorare guardando dove dobbiamo migliorare ed essere al 100% fisicamente.