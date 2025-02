Terzotemponapoli.com - Raspadori: “Riesco a esprimermi meglio in questo modulo”

Giacomo, attaccante del Napoli, uno dei protagonisti della squadra di Conte, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara. Il Napoli impatta per la terza volta consecutiva. La seconda all’Olimpico di Roma, ma stasera contro la Lazio, e nei minuti finali. Di seguito le parole dell’attaccante che stasera ha affiancato Lukaku.: “Siamo consapevoli di aver fatto un’ottima partita”Così l’attaccante partenopeo: “Per le mie caratteristiche e il mio modo di stare in camponel modo migliore in, abbiamo cambiato questa settimana e siamo consapevoli di aver fatto un’ottima partita. Si vuole sempre vincere, marisultato non deve essere visto solo in maniera negativa”.dopo il goalContinua l’attaccante: “C’era tanta emozione e voglia di fare bene stasera, com’è normale che sia perché quando si ha poco spazio le occasioni valgono doppio.