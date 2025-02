Ilnapolista.it - Raspadori: «Quanto rode se domani l’Inter vince? Fino ad oggi ha pagato guardare solo a noi»

L’attaccante del Napoli, Giacomo, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro la Lazio per 2-2Le parole diQuesta è la posizione migliore per te?«Sono d’accordo, per le mie caratteristiche in questo modulo mi riesco ad esprimere nel migliore dei modi, ma la cosa più importante è che riusciamo tra di noi a trovare le giuste posizioni, riusciamo tra di noi a trovare il modo per esprimerci al meglio tutti insieme. Abbiamo cambiato questa settimana e secondo me abbiamo fatto un’ottima partita. E dobbiamo essere consapevoli che su questo campo, con una squadra forte come la Lazio non è assolutamente un risultato da buttare, poi è chiaro che si vuole semprere».Cosa hai provato dopo il gol?«C’era tanta emozione e tanta voglia di fare bene perché quando c’è poco spazio è chiaro che le occasioni valgono doppio e sono contento di aver dato tutto per cercare di aiutare la squadra.