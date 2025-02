Spazionapoli.it - Raspadori, Napoli sorpreso: il messaggio è netto

Leggi su Spazionapoli.it

Calcioultimissime – In casa azzurra, di fatto, bisogna segnalare un commento suche ha spiazzato.Dopo aver pareggiato contro l’Udinese allo Stadio Diego Armando Maradona, di fatto, ilha un’altra gara molto importante di fronte a lui. Domani, esattamente alle ore 18.00, i partenopei faranno visita alla Lazio dell’ex Marco Baroni.Questa gara contro i biancocelesti, di fatto, è fondamentale per il. Anche perché Conte dovrà fare a meno dell’infotunato di David Neres. Al posto del brasiliano il tecnico pugliese schiererà Giacomo. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare delle dichiarazioni davvero sorprendenti.Umberto Chiariello: “può essere il vero acquisto di gennaio del”Umberto Chiariello, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio CRC’ ha infatti parlato così dell’attaccante partenopeo:“Questo è il momento in cui dobbiamo fidarci di giocatore che può darci davvero molto: Giacomo