Raspadori ‘jolly’ per lo scudetto | chance da titolare nel suo ruolo preferito contro la Lazio

per lodanel suola">L’attaccante italiano avrà una grande opportunità nella sfidala. Nell’emergenza infortuni il tecnico abbandona il 4-3-3 e torna al 3-5-2, sistema ideale per l’ex Sassuolo.Il Napoli si prepara a una giornata cruciale nella corsa. La sfida dell’Olimpicolaassume un’importanza capitale, considerando che l’Inter sarà impegnata all’Allianz Stadiumla Juventus.Per la capolista, le difficoltà non sono solo legate ai precedenti stagionali negativi con i biancocelesti – due sconfitte, inclusa l’eliminazione in Coppa Italia – ma anche all’emergenza infortuni che sta limitando le scelte di Antonio Conte, particolarmente nel reparto offensivo.L’assenza di Davi Neres e Leonardo Spinazzola ha spinto il tecnico pugliese a una svolta tattica: abbandonare il 4-3-3 per tornare al 3-5-2, sistema utilizzato nelle prime giornate.