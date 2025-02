Inter-news.it - Raspadori ammette: «Guardiamo chi sta sotto di noi ma Napoli deve pensare a sé»

Dopo Antonio Conte anche Giacomosi sofferma sulla posizione in classifica del suoe dell’Inter inseguitrice. Di seguito le parole del giocatore azzurro dopo il pareggio in casa della Lazio.MENTALITÀ – Giacomo, intervistato da Dazn dopo il pareggio in Lazio-, dichiara: «In tutto quello che abbiamo fatto abbiamo sempre guardato noi, pensando a prepararci nel migliore dei modi tutta la settimana. È chiaro che non si può dire che nonle altre partite e che non pensiamo a chi in questo momento stadi noi. Però finora alha ripagato la mentalità di lavorare guardando quello che dobbiamo migliorare per essere al 100% fisicamente. Quindi dobbiamo continuare a fare in questo modo qua perché penso che questa filosofia ci stia portando risultati».