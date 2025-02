Dayitalianews.com - Rapinatore seriale di negozi si costituisce alla polizia: “Non riesco a smettere, mi sento in colpa”

Si è costituito mercoledì scorso agli agenti del commissariato Lambrate di Milano: lui, ha 24 anni e ha raccontato di aver rapinato alcunitra ottobre 2024 e febbraio 2025. La modalità delle rapine, più o meno sempre la stessa: si spacciava per un cliente e poi, minacciava il cassiere con un coltello.Dopo l’ultimo colpo, è andato a consegnarsi spontaneamente al commissariato didi Lambrate a Milano, assalito dai sensi di: “Sono disoccupato e in difficoltà economiche, ho iniziato a farlo perché pensavo fosse la soluzione più facile per guadagnarmi da vivere”, ha confessato agli agenti mercoledì scorso.Il 24enne, vive in Friuli Venezia Giulia con la madre e aveva scelto Milano per i suoi colpi che ha confessato ai poliziotti: 405 euro di bottino in uno di via Torino il 14 ottobre 2024, 596 euro il 31 dicembre in un locale in via Pisani, 260 euro il 20 gennaio in uno di cosmetici di via Pola, 292 euro il 22 gennaio in corso Buenos Aires, 350 euro il 7 febbraio in viale Umbria e 400 euro in corso Garibaldi il 9 febbraio.