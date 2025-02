Ilgiorno.it - Rapina un panificio armato di taglierino

Leggi su Ilgiorno.it

con minaccia di arma bianca in pieno centro a Desio, l’altra mattina. Nel mirino undi via Garibaldi, a pochi passi dalla piazza della basilica. Intorno alle 7.30 un malvivente si è presentato dentro il negozio, dove l’addetta stava sistemando alcuni prodotti. "Buongiorno, un pezzo di pizza, per favore.". Questa la richiesta dell’uomo. La donna lo ha servito e poi ha aperto la cassa, in attesa del pagamento. Lo sconosciuto, però, con il giubbotto che gli copriva quasi tutto il volto, anziché il portafoglio ha estratto uncon la lama lunga diversi centimetri e lo ha puntato verso la signora. "Dammi i soldi". Terrorizzata, ha eseguito l’ordine, lasciando all’uomo i circa 200 euro all’interno. Il balordo - presumibilmente italiano - è scappato di corsa verso la piazza.