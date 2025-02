Inter-news.it - Ranocchia: «Devoto all’Inter! Conte un padre, Inzaghi alla Spalletti»

Leggi su Inter-news.it

parla del suo interismo allo stato puro. L’ex difensore dell’Inter, in un’intervista concessa al Corriere dello Sport, poi elenca i pregi dei grandi allenatori avuti: dafino apassando per.ULTIMI ANNI –confessa: «Mi sono divertito di più negli ultimi anni che nei precedenti. Sono stato benissimo, mi sono sentito importante, pur giocando poco. Anzi, pochissimo. Mai avuta l’ansia della presenza, l’ossessione del ritorno personale. Mi interessava soprattutto che la squadra andasse bene. Sono strano, forse sarò diverso dagli altri».– L’interismo di: «a San Francesco ecausa Inter. Venivo da stagioni indimenticabili con, il primo». Poiparla degli allenatori avuti– Per, l’attuale CT della Nazionale è stato questo: «La bellezza di Luciano è che lavora con i grandi giocatori e le grandi squadre come se allenasse i giovani e le piccole.