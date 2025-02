Ilnapolista.it - Ranocchia: «Conte ha rivoluzionato il calcio, esiste il filone Conte così come il filone Guardiola»

: «haililil»Andreaintervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport.Parla dima non solo:«È il mio padre calcistico. Il primo a credere in me, quello che mi ha fatto esordire e formato».Ma è il tuo opposto: una quota di ansia la trasmette per natura ai suoi.«Ti cambia la testa. Lui haililil. Arezzo, primo allenamento, entra nello spogliatoio e dice alla squadra: “Adesso facciamo le giocate memorizzate”. Fino a quel momento si parlava d’altro, si faceva altro. In allenamento insegnava movimenti che portavi identici in partita. Ti sfiancava, le sedute erano durissime, ma garantivano risultati e quando alla fatica corrisponde il successo il giocatore ci sta col cuore.