Ragazzi non abbiate paura Il futuro bisogna costruirlo e darci dentro | Alberto Angela a Sanremo Poi svela le canzoni di Sanremo che porta nel cuore

Non solo musica al Festival di2025. Questa sera, sabato 15 febbraio, spazio dedicato anche ad. Il divulgatore scientifico – figlio del compianto Piero– lunedì 17 febbraio condurrà su Rai Uno una puntata speciale di Ulisse, dedicata ai 100 anni della nascita di Andrea Camilleri. Si tratta di un vero e proprio viaggio nei luoghi del Commissario Montalbano. Lo ha raccontato stasera sul palco dell’Ariston, ma prima ha parlato dei giovani, invitandoli a non averedel.“Eccolo il campione. È proprio il caso di dire che buon sangue non mente”, esordisce Conti accogliendolo.è molto emozionato: “Trovarsi qui aè incredibile. L’organizzazione che c’è dietro è incredibile,è una macchina perfetta”, afferma il divulgatore. “Potresti fare una puntata sul dietro le quinte del Festival”, gli suggerisce Conti, che poi chiede adquali siano le suesanremesi del