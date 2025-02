Ilrestodelcarlino.it - Ragazza di 22 anni finisce fuori strada con l’auto. Portata in ospedale con l’eliambulanza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Incidente grave ieri pomeriggio lungo la Contessa a dieci chilometri da Cantiano. Unadi 22di Cantiano (G. F.) ieri (attorno alle ore 17) mentre da casa andava in direzione Gubbio, lungo lastatale Contessa ha perso il controllo delvettura uscendo di. Alcuni automobilisti di passaggio visto l’incidente hanno chiamato i soccorsi e sul posto è intervenutache ha provveduto al trasporto della giovane ferita all’“Silvestrini“ di Perugia. Lavista le gravita delle sue condizioni è stata posta in coma farmacologico, però sembra che corra pericolo di vita. Sul posto anche la municipalizzata di Gubbio e i Carabinieri di Gubbio. In corso di accertamento la causa dell’incidente.