Thesocialpost.it - “Quindi ci si può dopare”. Sinner squalificato, arriva il durissimo attacco contro l’italiano

Leggi su Thesocialpost.it

Nick Kyrgios non ha perso tempo e ha lanciato una critica al vetriolo riguardo alla squalifica di tre mesi inflitta a Jannikper il caso Clostebol. Il tennista italiano, attualmente numero uno del ranking mondiale, dovrà restare fermo fino al 4 maggio, ma secondo l’opinione dell’australiano, la punizione è inadeguata rispetto alla gravità della situazione. Kyrgios ha attaccato senza mezzi termini sia la WADA che il team di, affermando che si tratta di un “giorno triste per il tennis” e che non c’è giustizia dopo questa decisione.si fermerà per tre mesi e perderà solo quattro tornei Master 1000, con l’intenzione di tornare in campo per gli Internazionali d’Italia. Tuttavia, non ha subito la revoca di alcun trofeo o premio in denaro, un aspetto che ha infuriato Kyrgios, il quale ha criticato aspramente l’accordo raggiunto dall’altoatesino con la WADA.