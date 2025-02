Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia. Vigor, porte girevoli. A Sora c’è Campani

Gli avvicendamenti in panchina portano sempre grandi novità e le novità, a volte, fanno rumore. Mister Mauro Antonioli non ha stravolto la, ma con il passare delle settimane la sua impronta sta cominciando a lasciare il segno. Tra le novità delle ultime settimane: la scelta del portiere. Il ruolo di custode della portaina è stato affidato a Matteo. Ne ha fatto le spese Edoardo Roberto, il portiere senigalliese, amatissimo dal popolo rossoblu, è rimasto in panchina nelle ultime due gare. Per quanto possa risultare strano, c’è un’ indubbia coerenza nel modus operandi di Antonioli. "La titolarità non può essere garantita a nessuno in questa fase della stagione - ripete il tecnico da settimane -. Ora contano i risultati, quindi il bene della". Al suo arrivo nella spiaggia di velluto, Mauro Antonioli non ha subito visto all’opera, a causa del problema al polso del calciatore toscano, tuttavia l’idea di voler riflettere accuratamente sulla scelta dell’estremo difensore è apparsa subito chiara.