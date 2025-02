Sport.quotidiano.net - Qui Castelfidardo. Samb, sfida di cuore: "Ci giochiamo tanto»

Molto è stato fatto, ma non tutto. Undici partite al traguardo per ile Vincenzo Imbriola, pilastro della difesa fidardense dice "che bisogna tenere a mente il nostro obiettivo che è la salvezza. Ci mancano ancora dei punti, la strada è lunga". E la tappa che attende domani ilè alquanto ardua. In casa della capolistache al Riviera delle Palme ha sbagliato solo una volta, contro l’Avezzano. Era ottobre, quasi un girone fa, poi solo vittorie per i rossoblu sul proprio campo e un pareggio, due settimane fa, contro la Forsempronese, senza segnare. Come laha fatto anche domenica, sul terreno del Roma City, per il secondo pareggio di fila senza gol. Che ci sia una piccola flessione nella squadra di Palladini che domani non avrà neanche Candellori (infortunatosi nel secondo tempo di domenica contro il Roma City riportando una lesione importante al retto femorale della gamba destra con tempi di recuperi stimati in 45-50 giorni) oltre a Eusepi e Semprini? Imbriola sembra non pensarci.