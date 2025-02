Ilgiorno.it - Questuanti in carrozza sulla Tirano-Milano e viaggiatori in allarme per i propri averi

Leggi su Ilgiorno.it

Non bastano treni in ritardo, cancellati, dalla pulizia da rivedere (colpa spesso degli utenti), passeggeri che fanno i furbetti e viaggiano gratis. Adessolineaci sono pure i, come sul metrò nella capitale lombarda. Ieri l’altro, sul diretto da Sondrio delle 10 e 41 c’era infatti chi chiedeva le elemosina. Un uomosessantina, un nomade, cappello in mano, cercava soldi fra un vagone e l’altro. È spuntato dopo Lecco (molto probabilmente è salito nel capoluogo lariano). L’attività ha destatofra ianche per i, vedi borse e valigie. L’uomo è sceso alla stazione ferroviaria di Monza dove è comparsa anche una donna, sempre una nomande.