Lettera43.it - Quel mio ultimo Sanremo prima del licenziamento: il racconto della settimana

PiazzaRepubblica, a Milano, occupa un posto importante nei miei ricordi, perché vi si trovano, uno di fronte all’altro, due grandi alberghi che mi sono molto familiari: il Palace e il Principe di Savoia. Al Palace fu organizzata la festa per il mio battesimo di cui conservo gelosamente un dettagliato reportage tra le pagine di un prestigioso album fotografico, mentre il Principe di Savoia era l’albergo di mio padre quando si trovava in città. Inoltre in PiazzaRepubblica per molti anni ha lavorato mia zia Pia, e ricordo ancora le mattinate in cui mi prendeva per mano e mi portava alla vicina sede del Milan per rinnovare l’abbonamento alla rivista Forza Milan, che per molto tempo è stato uno dei regali che mi faceva per il mio compleanno.In PiazzaRepubblica ci vengo tutti giorni, perché lì si trova la sederadio dove lavoro da una decina d’anni, in un grosso palazzo tutto a vetri post-razionalista chiamato Torre Locatelli, affacciato direttamente su via Vittor Pisani, che all’inizio degli Anni 30 era uno dei grattacieli più alti di Milano.