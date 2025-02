Quel maledetto sorriso del Volo Carlo Conti ministro dei Trasporti Bresh in loop | i migliori meme della serata cover di Sanremo 2025

Leggi su Open.online

Elodie imbarazzata cerca di trascinare Achille Lauro via dal palco,e Cristiano De André vittime del disastro audio efuturodei. Nonostante anche questa quarta puntata non abbia brillato né per trash né gaffe, con i momenti intrattenimento ridotti all’osso fatta salva l’ironia tagliente di Geppi Cucciari, i social sono riusciti a cogliere i momenti. La dedica improvvisata di Achille Lauro per San Valentino ha scatenato X. Il tentativo di Elodie di portarlo via dal palco dell’Ariston è stato paragonato a quando «la mamma porta via i bambini dal parco dopo 13 ore di altalena». Qualcuno ha anche inevitabilmente pensato che «deve aver creato un regno del terrore non indifferente: Elodie tra un po’ aveva paura di essere sparata da qualche cecchino per aver sforato di 10 secondi».