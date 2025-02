Sport.quotidiano.net - Quasi un testa-coda, Stellone non si fida: "Vis, superare questo Sestri sarà dura"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilnon consente illusioni. Se la Vis oggi vorrà sfruttare l’occasione che le offre il calendario e confermare il suo status, dovrà sudarsi la vittoria contro il. Che ha vinto una sola volta nelle ultime 19 gare ma vende sempre cara la pelle. "Hanno perso male contro Torres e Pianese – avverte– noncerto una passeggiata per noi". Due principi dai quali non derogare: uno morale (l’umiltà), l’altro tattico (equilibrio). "Nonfacile trovare sbocchi in una partita del genere, con 10 avversari dietro la linea della palla. Noi non dobbiamo sbilanciarci, capire i momenti della partita e mantenere il nostro spirito". I Corsari hanno fatto male alla Vis la scorsa stagione (pari in extremis al Benelli, vittoria in rimonta al ritorno) e procurato fastidi anche all’andata: "In quella partita abbiamo subìto dei torti, dal rigore negato all’espulsione di Coppola, dobbiamo riprenderci anche quei punti".