Cultweb.it - Quasi amici, la storia vera del cult movie francese è ancora più emozionante del film

Leggi su Cultweb.it

, diretto da Olivier Nakache ed Éric Toledano, e campione d’incassi della stagione 2011, racconta ladi Philippe Pozzo di Borgo e Abdel Yasmin Sellou. Due uomini agli antipodi per estrazione sociale e personalità che hanno trovato uno nell’altro un’di salvezza, cambiando per sempre le loro vite e ispirando milioni di persone.Philippe Pozzo di Borgo, nato in una famiglia aristocratica corsa, ha vissuto un’esistenza privilegiata tra lusso e successo professionale. Dopo gli studi e il matrimonio, ha lavorato come direttore di Moët & Chandon e Pommery, affermandosi come figura di spicco nell’industria dello champagne. Tuttavia, nel 1993, un incidente di parapendio lo rese tetraplegico. Il trauma fisico e la malattia della moglie lo portarono a una profonda depressione, al punto da tentare il suicidio.