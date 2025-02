Quotidiano.net - Quanto si guadagna investendo nel nuovo Btp Più. Le simulazioni

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 15 febbraio 2025 – IlBtp Più, in collocamento dal 17 al 21 febbraio 2025, si propone come un'opportunità interessante soprattutto per i piccoli risparmiatori. La novità principale riguarda il cosiddetto rimborso alla pari, ovvero la possibilità per chi investe di richiedere il rimborso anticipato, totale o parziale, della somma versata a partire dal quarto anno, recuperando interamente l’ammontare investito. Un modo per assicurare il capitale investito anche in caso di svalutazione del titolo. Masi1.000 euro? La risposta dipende dal meccanismo delle cedole e dal periodo di detenzione. I guadagni crescono con il tempo I tassi minimi garantiti sono del 2,8% per i primi quattro anni e del 3,6% per i successivi quattro. Le cedole sono pagate trimestralmente, il che significa un flusso di rendimenti costante nel tempo.