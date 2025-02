Tpi.it - Quanto guadagna il vincitore del Festival di Sanremo 2025: c’è un premio in denaro?

ildeldi: c’è unin?Per ildeldic’è uninil cantante campione della 75esima edizione? Ve lo diciamo subito: non sono previsti premi inper i cantanti che partecipano alla gara, ad eccezione di un rimborso spese inferiore ai 50.000 euro, così come da tradizione.La visibilità è il migliorpossibile per questi artisti, discorso diverso invece per il cachet che andrà ai cantanti che faranno da ospiti. Il guadagno per ildelperò sarà elevato data la grande visibilità che otterrà durante e dopo la kermesse canora. La canzone infatti, presumibilmente, avrà grandi numeri nelle vendite e negli streaming. Fare una stima però è ovviamente molto complicato.