Quanto costa alloggiare a Sanremo durante il Festival, +900% rispetto ai prezzi fuori stagione

Ildiè uno degli eventi più attesi dell’anno, non solo per chi lavora nel mondo della musica, ma anche per aziende e imprenditori che su questo evento investono e concentrano buona parte dei loro budget. Il giro d’affari è sorprendente.Tutti (o per lo meno la maggior parte) puntano ad esserci e a sfruttare le opportunità e le occasioni che questo tipo di visibilità può assicurare. Per questo motivo, la domanda di alloggi e servizi ricettivi aumenta e, come le leggi del mercato insegnano, anche i.Facendo una rapida ricerca sui vari motori di ricerca, infatti,la settimana delle tariffe degli hotel asubiscono un’impennata vertiginosa, con aumenti che possono raggiungere anche il 900%ai.L’impennata deidegli hotelildila settimana del, dal 13 al 17 febbraio 2025,in un hotel ain media tra i 500 e i 600 euro a notte (ma in alcuni casi anche di più).