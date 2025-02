Oasport.it - Quante posizioni guadagnano Errani/Paolini nel ranking WTA? Balzo con la vittoria a Doha!

Jasminee Sarahanno vinto il torneo di doppio al1000 di, conquistando così il primo trofeo dell’anno in coppia. Le Campionesse Olimpiche si sono rese protagoniste di una brillante settimana sul cemento della capitale del Qatar, riuscendo a battere le russe Andreeva/Shnaider in semifinale annullando cinque match-point e poi superando Jiang/Wu in due set nell’atto conclusivo.Le azzurre hanno alzato al cielo il terzo trofeo di livello 1000 della propria carriera dopo quelli di Roma e di Pechino della passata annata agonistica, ribadendo ancora una volta tutto la loro caratura tecnica. Tra l’altro si tratta di un successo pesantissimo perché consegna loro ben 1000 punti e un incremento netto in classifica di 990 punti, visto che questa settimana ne devono scartare soltanto dieci.