Quando in una scuola dell’Illinois nasceva Grease

“Tutto nasce da un semplice saggio di fine anno. Succede che in una cittadina, quasi sessant’anni fa, un gruppo di studenti, per prendere in giro qualche professore e alcuni personaggi ritenuti un po' eccentrici, decide di realizzare uno spettacolo amatoriale, quelli tanto in voga nelle scuole americane soprattutto. Un saggio divertente, per schernire indirettamente con delle allusioni e qualche caricatura quel mondo che li circondava. La storia di quella rappresentazione, nient’altro era che “”. Ovviamente unagli albori, da riassestare e perfezionare, ma quello spettacolo ebbe così tanto successo che debuttò prima al “Kingston Mines Chicago club”, per approdare poi a Broadway il 12 febbraio 1972 con musiche aggiunte e rivisitate, fino a trasformarsi nel film cult che tutti noi conosciamo.