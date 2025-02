Oasport.it - Quando il biathlon oggi in tv, Mondiali 2025: orario sprint maschile, startlist, streaming

, sabato 15 febbraio, la 10 kmanimerà la scena neidi. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera) spetterà, quindi, agli uomini competere dopo che le donne hanno fatto da apripista nella gara di ieri. Una prova condizionata non poco dalle variabili meteorologiche, in cui neve e vento sono stati protagonisti.LA DIRETTA LIVE DEIDIALLE 15.05In casa Italia attenzioni rivolte su Tommaso Giacomel. Il 25enne trentino è quello che nelle ultime uscite in Coppa del Mondo ha dato le maggiori garanzie nel gruppo azzurro, citando la prima vittoria in carriera nel massimo circuito a Ruhpolding (Germania) e i piazzamenti sul podio ad Anterselva. Certo, la prestazione nella staffetta mista non è stata all’altezza della situazione.Oltre Giacomel, che partirà col pettorale n.