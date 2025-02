Quotidiano.net - Quando finisce Sanremo stasera e a che ora viene proclamato il vincitore

, 15 febbraio 2025 - L'ora X è arrivata: dopo quattro serate che hanno fatto il boom di ascolti, oggi è il giorno della finale di2025. Carlo Conti chiuderà il suo quarto Festival con la co-conduzione di Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi. Ma a che ora bisognerà accendere la tv? L'appuntamento oggi è alle 20.45: a quell'ora inizierà la diretta dal teatro Ariston. Tuttavia, è alle 20.35 che la serata sanremese si aprirà con il Prefestival, condotto da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi con la partecipazione di Mariasole Pollio. Oggi più che mai sono in programma interviste, curiosità e dietro le quinte. La linea passerà a Carlo Conti dieci minuti dopo, in vista dell'inizio della competizione. Tutti e 29 gli artisti in gara torneranno sul palco per essere giudicati da televoto (peso 34%), sala stampa (33%) e giuria delle radio (33%).