Oasport.it - Quali tornei salta Sinner con la squalifica. Ma Roma potrebbe accoglierlo da ottavo Re

Jannike la WADA hanno trovato un accordo: il numero 1 del mondo dovrà scontare una sfica di circa tre mesi, iniziata già il 9 febbraio e la cui scadenza è fissata per il 4 maggio. Il fuoriclasse altoatesino dovrà dunque fare i conti con questa sospensione per la positività al Clostebol riscontrata ormai un anno fa: l’ITIA aveva assolto il tennista italiano non ritenendolo colpevole di negligenza, ma l’Agenzia Mondiale Antidoping aveva presentato ricorso al TAS ed era prevista un’udienza per il 16-17 aprile, anticipata però dal patteggiamento comunicato nella mattina odierna.Il 23enne ha commentato la situazione in maniera franca: “Questo caso incombeva su di me ormai da quasi un anno e il processo era ancora in corso, si sarebbe arrivati a una conclusione forse solo a fine anno“.