Put***a la maestra di nuovo al Festival ma Tricarico non riesce a cantare | come finisce all' Ariston

Brutto imprevisto per Francesco. Impegnato nel duetto con Francesco Gabbani nella quarta serata deldi Sanremo sulle note della sua Io sono Francesco, il 54enne cantautore milanese ha dovuto far fronte a gravi problemi di voce nel bel mezzo della loro esibizione. Gabbani, che vinse ilcon Occidentali's Karma, si è così trovato ada solo il ritornello del brano. La performance, comunque, un po' naif e visceraleil testo che destò clamore in Italia 25 anni fa, non ne risente troppo. "Ma tu chi sei? Io sono Francesco": "No, Francesco sono io". Ma allora, forse, tutti siamo Francesco", esordiscono così, parlando, i due omonimi prima diun inno in difesa dei bambini. Quel "lache all'epoca destò scandalo oggi suona molto meno clamoroso, forse perché in clamoroso anticipo sul dramma delle violenze non solo fisiche, ma anche psicologiche sui bambini e nel mondo della scuola.